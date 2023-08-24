Минувшей ночью в пожаре погиб пожилой екатеринбуржец

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пожар в жилом доме произошёл в Екатеринбурге в ночь со вторника на среду. Владелец загоревшейся квартиры — 83-летний мужчина — катастрофы не пережил.Прибывшие на место происшествия пожарные вынуждены были бороться с огнём извне. Дверь в квартиру на третьем этаже пятиэтажного здания на улице Восточной им никто не открывал, а через окно в жилище проникнуть не получилось из-за чрезвычайной захламленности помещения. Струи воды на языки пламени пожарные направляли с улицы, стоя на выдвижной лестнице.Когда огонь удалось сбить, огнеборцы пробрались в задымлённую квартиру, где и нашли пожилого хозяина среди груд мусора. Он уже не подавал признаков жизни.По приведённым на городском портале Е1 свидетельствам соседей погибшего, старик много лет практически ничего не выкидывал на помойку, захламляя собственную квартиру сломанными вещами и прочим мусором. Вполне вероятно, что из-за собственноручно созданной свалки он погиб. В причинах возгорания и смерти человека разбираются специалисты.