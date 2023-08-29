Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 31 августа





– напомнили в МЧС. «Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили о продлении штормового предупреждения до 31 августа. Спасатели призывают быть осторожными.Завтра, по данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду.При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».