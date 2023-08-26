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В Каменске-Уральском 11 домов остались без электричества
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском 11 домов по улицам Олега Кошевого и Карла Маркса остаются без электричества. Со слов жильцов, света нет почти сутки.
Как рассказали жильцы в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский», они уже обращались в «Комэнерго». Там им отметили, что не могут найти, где поврежден кабель, поэтому не знают, когда электричество заработает. Это вызвало у людей негодование.
Сейчас у местных жителей начался сезон заготовок, а из-за того, что пропало электричество, потекли морозильные камеры, еда стала портиться. Также у некоторых горячая вода идет через бойлер, который также работает от электроэнергии.
Вчера жильцы отправили запрос в администрацию города. Однако ответ пока не пришел.
Как рассказали жильцы в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский», они уже обращались в «Комэнерго». Там им отметили, что не могут найти, где поврежден кабель, поэтому не знают, когда электричество заработает. Это вызвало у людей негодование.
Сейчас у местных жителей начался сезон заготовок, а из-за того, что пропало электричество, потекли морозильные камеры, еда стала портиться. Также у некоторых горячая вода идет через бойлер, который также работает от электроэнергии.
Вчера жильцы отправили запрос в администрацию города. Однако ответ пока не пришел.
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