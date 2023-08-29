Возрастное ограничение 18+
Три человека пострадали в ДТП в Первоуральске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером в Первоуральске на проспекте Ильича столкнулись Chevrolet Lanos, Chevrolet Niva и Subaru. В результате аварии пострадали три пассажира, из которое двое – дети.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos при повороте налево не уступил дорогу Subaru. От удара Subaru опрокинулся и столкнулся с проезжавшим мимо Chevrolet Niva. В результате пострадали два пассажира Subaru, в том числе один несовершеннолетний, и двухлетний пассажир Chevrolet Niva.
Из-за аварии часть дороги оказалась перекрыта, в связи с чем движение было организовано по одной полосе в каждом направлении, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos при повороте налево не уступил дорогу Subaru. От удара Subaru опрокинулся и столкнулся с проезжавшим мимо Chevrolet Niva. В результате пострадали два пассажира Subaru, в том числе один несовершеннолетний, и двухлетний пассажир Chevrolet Niva.
Из-за аварии часть дороги оказалась перекрыта, в связи с чем движение было организовано по одной полосе в каждом направлении, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».