Три человека пострадали в ДТП в Первоуральске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером в Первоуральске на проспекте Ильича столкнулись Chevrolet Lanos, Chevrolet Niva и Subaru. В результате аварии пострадали три пассажира, из которое двое – дети.По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos при повороте налево не уступил дорогу Subaru. От удара Subaru опрокинулся и столкнулся с проезжавшим мимо Chevrolet Niva. В результате пострадали два пассажира Subaru, в том числе один несовершеннолетний, и двухлетний пассажир Chevrolet Niva.Из-за аварии часть дороги оказалась перекрыта, в связи с чем движение было организовано по одной полосе в каждом направлении, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.