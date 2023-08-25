Легковушка вылетела на тротуар и легла на крышу на одной из улиц Ревды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ревде сегодня, 29 августа, автомобиль марки «Рено», пробив дорожное ограждение, вылетел на тротуар и перевернулся. Случилось это после столкновения иномарки с машиной «росгвардейцев».По свидетельству очевидцев, которое приводит ресурс «Ревда-ифо», столкновение двух машин произошло в первой половине дня неподалёку от среднеобразовательной школы №29. Автомобиль «Росгвардии» ехал со включенными «маяками» по улице Карла Либкнехта. На перекрёстке с улицей Цветников он столкнулся с двинувшейся на разрешающий сигнал светофора машиной «Рено». Сильный удар отбросил иномарку далеко в сторону, на тротуар, где она осталась лежать на крыше.Никто из прохожих не пострадал, а вот пассажир «Рено» оказался сильно травмирован. С места происшествия его пришлось увозить на «Скорой помощи». О характере полученных этим человеком травм пока не сообщается.