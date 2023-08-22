В Свердловской области ликвидировали все лесных пожары





– объяснил Илья Секерин. «Чтобы справится с возгоранием, по узкоколейной железной дороге туда доставили бульдозер и пропахали минерализованную полосу, обеспечив локализацию пожара»,





– подытожил Илья Секерин. «Существенным подспорьем, конечно, стали дожди – осадки проливают потушенные очаги и исключают возникновение новых»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области потушили последние три лесных пожара на площади более 230 гектаров. Больше в регионе природных пожаров нет. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.Эти данные также подтвердили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».По словам исполняющего обязанности директора Уральской авиабазы Ильи Секерина, самый сложный пожар, с которым боролись специалисты лесопожарной службы, был в Серовском районе. Главная трудность заключалась в том, что лес горел на отдаленных участков.Еще один пожар находился в Сосьвинском районе в заболоченной местности. Так как доставить туда технику не представлялось возможным, сотрудники пожарно-десантной службы Уральской авиабазы вручную прокопали минерализованную полосу длиной порядка 500 метров, прекратив тем самым распространение огня.В Махнёвском районе задействовать технику можно было только на отдельных участках, поэтому огнеборцам приходилось вручную опахивать площадь пожара.Несмотря на то, что все природные пожары были ликвидированы, в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, а на территории Невьянского городского округа – ещё и режим ЧС.