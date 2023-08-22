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В Свердловской области ликвидировали все лесных пожары
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области потушили последние три лесных пожара на площади более 230 гектаров. Больше в регионе природных пожаров нет. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Эти данные также подтвердили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
По словам исполняющего обязанности директора Уральской авиабазы Ильи Секерина, самый сложный пожар, с которым боролись специалисты лесопожарной службы, был в Серовском районе. Главная трудность заключалась в том, что лес горел на отдаленных участков.
Еще один пожар находился в Сосьвинском районе в заболоченной местности. Так как доставить туда технику не представлялось возможным, сотрудники пожарно-десантной службы Уральской авиабазы вручную прокопали минерализованную полосу длиной порядка 500 метров, прекратив тем самым распространение огня.
В Махнёвском районе задействовать технику можно было только на отдельных участках, поэтому огнеборцам приходилось вручную опахивать площадь пожара.
Несмотря на то, что все природные пожары были ликвидированы, в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, а на территории Невьянского городского округа – ещё и режим ЧС.
Эти данные также подтвердили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
По словам исполняющего обязанности директора Уральской авиабазы Ильи Секерина, самый сложный пожар, с которым боролись специалисты лесопожарной службы, был в Серовском районе. Главная трудность заключалась в том, что лес горел на отдаленных участков.
«Чтобы справится с возгоранием, по узкоколейной железной дороге туда доставили бульдозер и пропахали минерализованную полосу, обеспечив локализацию пожара»,
– объяснил Илья Секерин.
Еще один пожар находился в Сосьвинском районе в заболоченной местности. Так как доставить туда технику не представлялось возможным, сотрудники пожарно-десантной службы Уральской авиабазы вручную прокопали минерализованную полосу длиной порядка 500 метров, прекратив тем самым распространение огня.
В Махнёвском районе задействовать технику можно было только на отдельных участках, поэтому огнеборцам приходилось вручную опахивать площадь пожара.
«Существенным подспорьем, конечно, стали дожди – осадки проливают потушенные очаги и исключают возникновение новых»,
– подытожил Илья Секерин.
Несмотря на то, что все природные пожары были ликвидированы, в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, а на территории Невьянского городского округа – ещё и режим ЧС.
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