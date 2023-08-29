Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение 30 августа





– сказали в МЧС. «Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ГУ МЧС по Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 30 августа. Жителей региона призывают быть предельно осторожными и внимательными в период непогоды.Завтра, по данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду.В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».