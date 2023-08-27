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Полиция Екатеринбурга разыскивает компанию молодых людей, избивших парня с девушкой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге полиция разыскивает компанию молодых людей, которые минувшей ночью возле компьютерного клуба на Мраморской, 4/2 избили парня с девушкой.
Видео очевидцев, заснявших драку из окна своего дома, опубликовал портал «Е1». На нем видно, как неизвестные запинывают парня. Девушка пытается заступиться, но ее швыряют на газон и бьют по лицу. Позже один из участников разборок достал пистолет и сделал несколько выстрелов.
В пресс-группе полиции сообщили, что на указанный адрес приезжал наряд патрульно-постовой службы, однако к тому моменту, когда они туда приехали, там никого не было. Сейчас полицейские ищут участников конфликта.
По предварительным данным, тяжких повреждений никто не получил.
Видео очевидцев, заснявших драку из окна своего дома, опубликовал портал «Е1». На нем видно, как неизвестные запинывают парня. Девушка пытается заступиться, но ее швыряют на газон и бьют по лицу. Позже один из участников разборок достал пистолет и сделал несколько выстрелов.
В пресс-группе полиции сообщили, что на указанный адрес приезжал наряд патрульно-постовой службы, однако к тому моменту, когда они туда приехали, там никого не было. Сейчас полицейские ищут участников конфликта.
По предварительным данным, тяжких повреждений никто не получил.
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