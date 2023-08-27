Полиция Екатеринбурга разыскивает компанию молодых людей, избивших парня с девушкой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге полиция разыскивает компанию молодых людей, которые минувшей ночью возле компьютерного клуба на Мраморской, 4/2 избили парня с девушкой.Видео очевидцев, заснявших драку из окна своего дома, опубликовал портал «Е1». На нем видно, как неизвестные запинывают парня. Девушка пытается заступиться, но ее швыряют на газон и бьют по лицу. Позже один из участников разборок достал пистолет и сделал несколько выстрелов.В пресс-группе полиции сообщили, что на указанный адрес приезжал наряд патрульно-постовой службы, однако к тому моменту, когда они туда приехали, там никого не было. Сейчас полицейские ищут участников конфликта.По предварительным данным, тяжких повреждений никто не получил.