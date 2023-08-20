На пути из Перми в Екатеринбург пожилой мужчина устроил смертельное ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресенье вечером на автодороге между Пермью и Екатеринбургом произошла авария, один из участников которой погиб. Предполагаемый виновник смертельного ДТП следовал в главный город Свердловской области.Авария на автодороге Пермь — Екатеринбург произошла 27 августа, в 18:40. На 258 километре дороги грузовой автомобиль марки «JAC 47053C» пошёл на обгон небольшого грузовичка марки «УАЗ», следовавшей в одном с ним направлении. При осуществляемом манёвре водитель иномарки не сумел выдержать необходимую дистанцию и его транспортное средство столкнулось с «УАЗом». От сильного удара «УАЗ» перевернулся. Сидевший в нём водитель погиб.Про погибшего известно, что ему было 67 лет, из которых 26 лет он обладал водительскими правами. На момент гибели он не был пристёгнут ремнём безопасности, что, возможно, и привело к печальному результату ДТП.ВК-сообщество «Екатеринбург-Серов (онлайн») сообщает, что водительский стаж водителя второй машины 19 лет. Возрастом он немного младше погибшего — ему 63 года.