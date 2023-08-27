В родильном доме города Артёмовского умерла роженица

«Наши врачи боролись за жизнь матери и ребёнка. К сожалению, женщину, несмотря на все усилия медиков, спасти не удалось. Приношу соболезнования её близким. На уровне Министерства здравоохранения Свердловской области создана экспертная медицинская комиссия, причина смерти будет устанавливаться. По предварительному заключению комиссии, медики Артёмовской ЦРБ в сложившейся ситуации действовали правильно», — приводит слова главного врача Артёмовской центральной районной больницы Андрея Карташова издание «Егоршинские вести».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На больничной койке в городе Артёмовском Свердловской области умерла молодая женщина. Она ждала рождения ребёнка, но к врачам обратилась раньше срока из-за внезапно ухудшившегося состояния.Молодая жительница Артёмовского почувствовала себя плохо в ночь на 26 августа. Она была доставлена в местный роддом, и после её осмотра врачи приняли решение делать кесарево сечение. Увы, девушка скончалась на больничной койке. Спасти удалось только её младенца, который родиться должен был в сентябре.