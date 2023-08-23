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СК начал проверку после наезда курьера на электросамокате на ребенка в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга начал проверку после сообщения об аварии с участием курьера на электросамокате и ребенка, который пострадал в результате столкновения.
Ранее в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» сообщалось, что на улице Избирателей курьер на электросамокате сбил ребенка, в результате чего, предположительно, мальчик упал и разбил голову – очевидцы видели, как медики перебинтовывали ему голову.
Ранее в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» сообщалось, что на улице Избирателей курьер на электросамокате сбил ребенка, в результате чего, предположительно, мальчик упал и разбил голову – очевидцы видели, как медики перебинтовывали ему голову.
«В ходе проверки принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, также выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего ребенка, выполняются иные необходимые мероприятия»,
– сообщили в пресс-службе СК СКР.
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