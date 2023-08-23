СК начал проверку после наезда курьера на электросамокате на ребенка в Екатеринбурге





– сообщили в пресс-службе СК СКР. «В ходе проверки принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, также выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего ребенка, выполняются иные необходимые мероприятия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга начал проверку после сообщения об аварии с участием курьера на электросамокате и ребенка, который пострадал в результате столкновения.Ранее в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» сообщалось, что на улице Избирателей курьер на электросамокате сбил ребенка, в результате чего, предположительно, мальчик упал и разбил голову – очевидцы видели, как медики перебинтовывали ему голову.