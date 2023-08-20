В Свердловской области тушат три лесных пожара

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжают действовать лесные пожары. Как сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохраны», сейчас ведется работа по тушению трех лесных пожаров.По данным на 28 августа 02.00, в регионе действовало три пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 233 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о трех пожарах на площади 173 гектара.Всего на сегодняшний день в России действуют 23 природных пожара на общей площади 14 687 гектаров (ранее 13 035 гектаров).