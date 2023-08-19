В Екатеринбурге утром 28 августа не открылись две станции метро

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 28 августа, утром в Екатеринбурге не открылись две станции метро – «Ботаническая» и «Чкаловская». Пассажиров не пускали около часа.По данным «ЕАН», объявления на дверях закрытых станций появились в метрополитене рано утром. А на работающих станциях пассажиров предупреждали, что дальше «Геологической» поезда идти не будут.Лишь в 07.20 станции открыли.Как сообщил «Е1» директор екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди, первый состав, следовавший со стороны «Батонической», из-за неисправности стрелочного перевода остановился в туннеле. В связи с этим движение поездов было организовано с оборотом по станции «Геологическая».