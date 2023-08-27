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Выпивший подросток на тракторе сбил насмерть пешехода под Артемовским
Фото: Вечерние ведомости
17-летний подросток сбил на тракторе пешехода в Артемовском городском округе. Сам инцидент произошел в поселке Красногвардейский. Об этом сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.
Молодой человек вернулся ночью из клуба домой и решил покататься на тракторе своего отца. Отец юноши впоследствии рассказал, что у парня были навыки вождения трактора, так как он давал ему покататься по полю.
Сам подросток рассказал, что не заметил, что сбил кого-то.
«Подросток пояснил госавтоинспекторам, что при движении по автодороге с выключенным светом фар допустил наезд на какой-то предмет, пешехода он при этом не видел. Остановившись, рассмотрел лежащего человека, продолжив движение на транспортном средстве, направился в ночное заведение, где сообщил стоявшим возле него людям о том, что обнаружил на проезжей части человека, после чего уехал в сторону дома, припарковал трактор у дома и пошёл спать», – сообщили в свердловском управлении ГИБДД.
У подростка обнаружили 0,554 мг/л алкоголя в организме. Инспекторы ДПС составили на него несколько протоколов – за езду без прав и за оставление места ДТП.
Кроме того, его родителей также могут привлечь к ответственности по административке – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Молодой человек вернулся ночью из клуба домой и решил покататься на тракторе своего отца. Отец юноши впоследствии рассказал, что у парня были навыки вождения трактора, так как он давал ему покататься по полю.
Сам подросток рассказал, что не заметил, что сбил кого-то.
«Подросток пояснил госавтоинспекторам, что при движении по автодороге с выключенным светом фар допустил наезд на какой-то предмет, пешехода он при этом не видел. Остановившись, рассмотрел лежащего человека, продолжив движение на транспортном средстве, направился в ночное заведение, где сообщил стоявшим возле него людям о том, что обнаружил на проезжей части человека, после чего уехал в сторону дома, припарковал трактор у дома и пошёл спать», – сообщили в свердловском управлении ГИБДД.
У подростка обнаружили 0,554 мг/л алкоголя в организме. Инспекторы ДПС составили на него несколько протоколов – за езду без прав и за оставление места ДТП.
Кроме того, его родителей также могут привлечь к ответственности по административке – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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