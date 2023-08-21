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На Щорса-Белинского в Екатеринбурге нашли труп возле проезжей части

12.26 Воскресенье, 27 августа 2023
Фото: читатели портала Е1
Труп возле проезжей части обнаружили ночью в Екатеринбурге возле ТЦ Golden park. Он лежал прямо возле дороги, в черном мешке – к моменту его фотографирования на месте уже были сотрудники МВД.

Пока никаких официальных комментариев после обнаружения мертвого человека не поступало.

Подробностей обнаружения тоже пока нет. Сбил ли человека автомобиль или причиной смерти стало что-то другое, пока неизвестно.

По данным портала Е1, кроме сотрудников МВД, возле трупа стояла ещё белая "гражданская" машина. Были ли это родственники или знакомые мертвого человека, неизвестно.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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15:47 В окно многоквартирника в Березовском выстрелили неизвестные
15:28 В Свердловской области распространяются фейки о переводе жителей на цифровой рубль
13:53 Более 50 тысяч уральцев собираются проголосовать электронно на выборах в сентябре
13:33 Испытание новой вакцины для свиней обсудили эксперты в Свердловской области
13:30 Роспотребнадзор контролирует борьбу с клопами в детском лагере в Каменске-Уральском
12:58 Листовки с именем убитого аспиранта из Габона появились в Екатеринбурге
12:20 В Екатеринбурге завершается турнир по бадминтону
19:52 Несколько человек погибло в ДТП неподалёку от Ганиной Ямы
19:43 На теле выловленной из Исети девушки найдена колото-резанная рана
19:29 Жительницу Екатеринбурга изолировали от сограждан в больнице
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18:38 «Имперский марш» из «Звёздных войн» прозвучит в стенах екатеринбургского ДК
17:26 Синоптики предупредили о похолодании в выходные в Свердловской области
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