На Щорса-Белинского в Екатеринбурге нашли труп возле проезжей части

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Труп возле проезжей части обнаружили ночью в Екатеринбурге возле ТЦ Golden park. Он лежал прямо возле дороги, в черном мешке – к моменту его фотографирования на месте уже были сотрудники МВД.Пока никаких официальных комментариев после обнаружения мертвого человека не поступало.Подробностей обнаружения тоже пока нет. Сбил ли человека автомобиль или причиной смерти стало что-то другое, пока неизвестно.По данным портала Е1, кроме сотрудников МВД, возле трупа стояла ещё белая "гражданская" машина. Были ли это родственники или знакомые мертвого человека, неизвестно.