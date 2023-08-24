Женщина скончалась после ДТП у железнодорожного переезда в Первоуральске

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Возле железнодорожного переезда в Первоуральске минивэн Ниссан Серена врезался в стоящую на красный возле выезда на пути Газель. В минивэне находились семь пассажиров.«В результате ДТП водитель "Ниссан Серена" скончалась на месте ДТП, один пассажир данного автомобиля доставлен в городскую больницу города Первоуральска, в настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь, еще троих человек после осмотра отпустили домой. В автомобиле "Газель" находился один водитель, он не пострадал», – рассказали в свердловском управлении ГИБДД.В каком состоянии была женщина, находящаяся за рулём Серены, неизвестно. Ее тело направят на экспертизу.