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Женщина скончалась после ДТП у железнодорожного переезда в Первоуральске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Возле железнодорожного переезда в Первоуральске минивэн Ниссан Серена врезался в стоящую на красный возле выезда на пути Газель. В минивэне находились семь пассажиров.
«В результате ДТП водитель "Ниссан Серена" скончалась на месте ДТП, один пассажир данного автомобиля доставлен в городскую больницу города Первоуральска, в настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь, еще троих человек после осмотра отпустили домой. В автомобиле "Газель" находился один водитель, он не пострадал», – рассказали в свердловском управлении ГИБДД.
В каком состоянии была женщина, находящаяся за рулём Серены, неизвестно. Ее тело направят на экспертизу.
«В результате ДТП водитель "Ниссан Серена" скончалась на месте ДТП, один пассажир данного автомобиля доставлен в городскую больницу города Первоуральска, в настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь, еще троих человек после осмотра отпустили домой. В автомобиле "Газель" находился один водитель, он не пострадал», – рассказали в свердловском управлении ГИБДД.
В каком состоянии была женщина, находящаяся за рулём Серены, неизвестно. Ее тело направят на экспертизу.
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