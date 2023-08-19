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В Нижнем Тагиле мальчик сломал ногу на детской площадке
10-летний мальчик сломал ногу на детской площадке в Нижнем Тагиле. Его госпитализировали в больницу с переломом голени.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство уже начало проведение проверки.
«Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при установке указанной игровой конструкции, в том числе на предмет ее безопасности», – указано в сообщении.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство уже начало проведение проверки.
«Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при установке указанной игровой конструкции, в том числе на предмет ее безопасности», – указано в сообщении.
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