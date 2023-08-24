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Несколько человек погибло в ДТП неподалёку от Ганиной Ямы
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Уходящая неделя для Среднего Урала омрачилась трагическим известием. На Екатеринбургской кольцевой автодороге в дорожно-транспортном происшествии погибло сразу несколько человек.
По имеющейся информации, смертельная авария произошла неподалёку от урочища Ганина Яма. Здесь столкнулись автомобиль марки «Дэу Нексия» и небольшой грузовой фургон компании «Яндекс», который от удара съехал на обочину дороги и перевернулся.
К месту происшествия были вызваны пожарные и медики. На вызов прибыли три кареты «Скорой помощи». Иномарка в аварии была смята так сильно, что спасателям пришлось срезать с неё крышу, чтобы попасть внутрь.
По пока не подтверждённым данным, в ДТП погибли три человека. Эту цифру называет городской портал Е1 со ссылкой на слова очевидцев.
UPD. Двое погибших и трое серьёзно пострадавших. Таков печальный итог пятничного ДТП на ЕКАД.
По имеющейся информации, смертельная авария произошла неподалёку от урочища Ганина Яма. Здесь столкнулись автомобиль марки «Дэу Нексия» и небольшой грузовой фургон компании «Яндекс», который от удара съехал на обочину дороги и перевернулся.
К месту происшествия были вызваны пожарные и медики. На вызов прибыли три кареты «Скорой помощи». Иномарка в аварии была смята так сильно, что спасателям пришлось срезать с неё крышу, чтобы попасть внутрь.
По пока не подтверждённым данным, в ДТП погибли три человека. Эту цифру называет городской портал Е1 со ссылкой на слова очевидцев.
UPD. Двое погибших и трое серьёзно пострадавших. Таков печальный итог пятничного ДТП на ЕКАД.
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