На теле выловленной из Исети девушки найдена колото-резанная рана

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге специалисты судебной медицинской эксперты продолжают осмотр тела девушки, чье тело было обнаружено сегодня в реке Исеть в районе улицы Бебеля. Появилась информация, что на одной из ягодиц погибшей найдена колото-резаная рана.Такое утверждение распространило одно из местных изданий со ссылкой на «источник, близкий к следствию». «Источник», пока не может сказать, имеются ли на теле другие раны.Обнаружение колото-резанной раны на ягодице покойницы ещё не говорит о криминальном характере её смерти. Такую травму она могла получить посмертно, когда тело волокло речным течением и ударяло о камни. Предварительная причина смерти — утопление — тоже не слишком проливает свет на произошедшее. Случайно ли попала девушка в воду и утонула, или это было сделано по её личному стремлению? А, возможно, кто-то «помог» девушке утонуть? На эти вопросы предстоит ответить судмедэкспертам.