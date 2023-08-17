В Свердловской области площадь лесных пожаров достигла почти 300 гектаров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки площадь лесных пожаров выросла на 64 гектара, достигнув почти 300 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохраны».По данным на 25 августа 02.00, на землях лесного фонда региона действовало семь природных пожаров на площади, пройденной огнем, 297 гектаров. Вчера площадь природных пожаров в лесах области составляла 233 гектаров.Всего в России продолжают действовать 27 лесных пожаров на общей площади 20 566 гектаров (ранее 22 302 гектара).