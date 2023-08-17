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В Свердловской области площадь лесных пожаров достигла почти 300 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки площадь лесных пожаров выросла на 64 гектара, достигнув почти 300 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохраны».
По данным на 25 августа 02.00, на землях лесного фонда региона действовало семь природных пожаров на площади, пройденной огнем, 297 гектаров. Вчера площадь природных пожаров в лесах области составляла 233 гектаров.
Всего в России продолжают действовать 27 лесных пожаров на общей площади 20 566 гектаров (ранее 22 302 гектара).
По данным на 25 августа 02.00, на землях лесного фонда региона действовало семь природных пожаров на площади, пройденной огнем, 297 гектаров. Вчера площадь природных пожаров в лесах области составляла 233 гектаров.
Всего в России продолжают действовать 27 лесных пожаров на общей площади 20 566 гектаров (ранее 22 302 гектара).
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