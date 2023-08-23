Возрастное ограничение 18+
В столице Урала на Уктусе бродил неадекватный мужчина с ножом
Фото: читательница «Вечерних ведомостей»
Вчера, 24 августа, в столице Урала в одном из дворов микрорайона Уктус местные жители заметили неадекватного мужчину, который бродил возле детской площадки с ножом и металлическим прутом.
Это произошло около 18.00. Как сообщила читательница «Вечерним ведомостей», мужчина вел себя агрессивно, но полиция приехала не сразу. По ее словам, гражданин многократно бил ножом по двери одной из квартир, в результате чего на ней осталось множество следов от ударов.
До приезда полиции неадекват с ножом напал на мужчину, который, со слов очевидицы, сумел нейтрализовать нападавшего. Позже сотрудники полиции просто погрузили агрессора в машину и увезли.
По некоторым данным, неадекватный мужчина мог напасть с ножом на кого-то еще. Однако пока неизвестно есть ли пострадавшие.
Это произошло около 18.00. Как сообщила читательница «Вечерним ведомостей», мужчина вел себя агрессивно, но полиция приехала не сразу. По ее словам, гражданин многократно бил ножом по двери одной из квартир, в результате чего на ней осталось множество следов от ударов.
До приезда полиции неадекват с ножом напал на мужчину, который, со слов очевидицы, сумел нейтрализовать нападавшего. Позже сотрудники полиции просто погрузили агрессора в машину и увезли.
По некоторым данным, неадекватный мужчина мог напасть с ножом на кого-то еще. Однако пока неизвестно есть ли пострадавшие.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В столице Урала певец Niletto по пути на концерт попал в ДТП
20 августа 2023
20 августа 2023