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В столице Урала во время праздничного салюта обстреляли семью с ребенком
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В столице Урала во время празднования 300-летнего юбилея города неизвестный обстрелял семью, пришедшую посмотреть на салют. Полиция проводит проверку.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, это произошло рядом с Екатеринбургским театром юного зрителя, где собралась большая толпа из желающих поглядеть на фейерверк. Среди зрителей была семья: двое супругов и их маленькая дочка. Рядом с ними оказалась шумная компания из агрессивных молодых людей. Сначала они с кем-то ссорились, а потом один из них начал стрелять из газового пистолета.
Стрелявший попал в отца семейства, после чего, как утверждается, направил дуло пистолета на мать и стал считать до трех. Остановить его, по данным телеграм-канала, удалось очевидцам. После случившегося семья написала заявление в полицию и сняла побои. У отца и дочки подозрение на химические ожоги.
Известно, что сотрудники полиции уже задержали подозреваемого и забрали у него пистолет.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, это произошло рядом с Екатеринбургским театром юного зрителя, где собралась большая толпа из желающих поглядеть на фейерверк. Среди зрителей была семья: двое супругов и их маленькая дочка. Рядом с ними оказалась шумная компания из агрессивных молодых людей. Сначала они с кем-то ссорились, а потом один из них начал стрелять из газового пистолета.
Стрелявший попал в отца семейства, после чего, как утверждается, направил дуло пистолета на мать и стал считать до трех. Остановить его, по данным телеграм-канала, удалось очевидцам. После случившегося семья написала заявление в полицию и сняла побои. У отца и дочки подозрение на химические ожоги.
Известно, что сотрудники полиции уже задержали подозреваемого и забрали у него пистолет.
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