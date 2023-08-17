Пассажиры екатеринбургского трамвая устроили драку по ходу движения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Салон екатеринбургского трамвая, следовавшего по маршруту №13, превратился в боксёрский ринг. Два пассажира начали конфликтовать и устроили настоящее побоище. При этом, побили не только друг друга, но и стёкла общественного транспорта.Схватка состоялась практически в центре города, на остановке «Бажова». По свидетельству очевидцев, оба бойца были пьяны и, по всей видимости, были знакомы друг другу и в трамвае ехали вместе. Услышав шум в салоне, вагоновожатый остановил трамвай, из-за чего движение по этой линии на какое-то время было «заморожено».В ходе драки один из соперников так сильно ударил второго, что тот головой разнёс стекло трамвая. После этого один из драчунов выскочил на улицу и скрылся в неизвестном направлении, а вот второй чувствовал себя слишком плохо, чтобы последовать его примеру. Для него пассажиры вызвали «Скорую помощь», на которой его и увезли.Как сообщает интернет-ресурс «Инцидент Екатеринбург», на место происшествия вызывали и полицию. Личности участников потасовки выясняются.