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Мотоциклист получил серьёзные травмы в ДТП на Полевском тракте
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Вчера, 23 августа, неподалёку от торгового центра «Палермо» произошла дорожная авария. Один человек серьёзно пострадал и был госпитализирован.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Полевском тракте, на участке, относящемся к микрорайону Зелёный Бор города Полевского. Как со слов очевидцев описывает произошедшее интернет-ресурс «Инцидент Екатеринбург», «водитель автомобиля «Киа», совершая левый поворот, не пропустил мотоциклиста, который ехал прямо». В результате столкновения мотоциклист вместе со своим «железным конём» упал на дорожное покрытие и получил при этом несколько переломов — у него сломана рука и нога. Оба перелома открытые.
С места происшествия «Скорая помощь» увезла потерпевшего в больницу. На Полевской тракт выезжали сотрудники Госавтоинспекции, которые собрали необходимую информацию для последующего вынесения процессуального решения.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Полевском тракте, на участке, относящемся к микрорайону Зелёный Бор города Полевского. Как со слов очевидцев описывает произошедшее интернет-ресурс «Инцидент Екатеринбург», «водитель автомобиля «Киа», совершая левый поворот, не пропустил мотоциклиста, который ехал прямо». В результате столкновения мотоциклист вместе со своим «железным конём» упал на дорожное покрытие и получил при этом несколько переломов — у него сломана рука и нога. Оба перелома открытые.
С места происшествия «Скорая помощь» увезла потерпевшего в больницу. На Полевской тракт выезжали сотрудники Госавтоинспекции, которые собрали необходимую информацию для последующего вынесения процессуального решения.
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