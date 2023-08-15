В Нижнем Тагиле на Островского произошло ДТП с двумя пострадавшими

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле на улице Островского столкнулись Opel Corsa и Hyundai Creta, в результате чего пострадали две девушки: водительница Opel и пассажирка Hyundai.Как сообщили в ГИБДД изданию TagilCity, водительница Opel Corsa, двигаясь по Островского, снизила скорость, чтобы пропустить пешехода на «зебре», в этот момент в ее машину сзади влетел Hyundai Creta, за рубелем которого был 77-летний мужчина. По факту ДТП проводится проверка.На данный момент известно, что водительницу Opel госпитализировали с травмой шеи. Пассажирку Hyundai также унесли на носилках, с ней поехал водитель – он сел в машину скорой самостоятельно. Пока неизвестно получил ли он травмы в результате аварии.