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В Нижнем Тагиле на Островского произошло ДТП с двумя пострадавшими
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле на улице Островского столкнулись Opel Corsa и Hyundai Creta, в результате чего пострадали две девушки: водительница Opel и пассажирка Hyundai.
Как сообщили в ГИБДД изданию TagilCity, водительница Opel Corsa, двигаясь по Островского, снизила скорость, чтобы пропустить пешехода на «зебре», в этот момент в ее машину сзади влетел Hyundai Creta, за рубелем которого был 77-летний мужчина. По факту ДТП проводится проверка.
На данный момент известно, что водительницу Opel госпитализировали с травмой шеи. Пассажирку Hyundai также унесли на носилках, с ней поехал водитель – он сел в машину скорой самостоятельно. Пока неизвестно получил ли он травмы в результате аварии.
Как сообщили в ГИБДД изданию TagilCity, водительница Opel Corsa, двигаясь по Островского, снизила скорость, чтобы пропустить пешехода на «зебре», в этот момент в ее машину сзади влетел Hyundai Creta, за рубелем которого был 77-летний мужчина. По факту ДТП проводится проверка.
На данный момент известно, что водительницу Opel госпитализировали с травмой шеи. Пассажирку Hyundai также унесли на носилках, с ней поехал водитель – он сел в машину скорой самостоятельно. Пока неизвестно получил ли он травмы в результате аварии.
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