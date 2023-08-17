В здании НИИ метрологии в Екатеринбурге произошел пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером около 23.00 в здании НИИ метрологии на улице Красноармейской в Екатеринбурге произошел пожар. На десятом этаже горели стройматериалы.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении были задействованы 14 единиц техники, 56 человек личного состава. Пожар удалось локализовать менее, чем за полчаса, на площади десяти квадратных метров.По данным «КП-Екатеринбург», в происшествии никто не пострадал. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались три человека.