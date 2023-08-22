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Более 500 человек эвакуировали из больницы Нижнего Тагила из-за лжеминирования
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле из-за ложного сообщения о минировании из двух корпусов больницы №1 в Дзержинском районе эвакуировали более 500 человек, в том числе персонал и пациенты медучреждения.
По данным ИА «Все новости», 23 августа около 12.00 всех находящихся в больнице попросили срочно покинуть здание. Эвакуировали всех больных, включая лежачих. Те, кто находились под капельницами, пришлось дожидаться медсестер, чтобы те сняли катетеры, лишь после чего они могли покинуть больницу вместе с остальными.
По данным издания, к больнице съехались все экстренные службы, в том числе взрывотехники со служебно-розыскными собаками, но в здании ничего опасного они не нашли.
Позже в пресс-службе ДГБ заявили, что минирование было ложным. Также, по данным TagilCity.ru, сообщение о минировании поступали в Дзержинский районный суд и Детскую городскую больницу на улице Коминтерна.
По данным ИА «Все новости», 23 августа около 12.00 всех находящихся в больнице попросили срочно покинуть здание. Эвакуировали всех больных, включая лежачих. Те, кто находились под капельницами, пришлось дожидаться медсестер, чтобы те сняли катетеры, лишь после чего они могли покинуть больницу вместе с остальными.
«Сказали, что здание заминировали. Такой переполох начался, а на улице дождь. Больные легко одетые. Кто с сумками, кто на каталках, на креслах. Со всех отделений»,
– приводят слова одной из пациенток в информационной агентстве.
По данным издания, к больнице съехались все экстренные службы, в том числе взрывотехники со служебно-розыскными собаками, но в здании ничего опасного они не нашли.
Позже в пресс-службе ДГБ заявили, что минирование было ложным. Также, по данным TagilCity.ru, сообщение о минировании поступали в Дзержинский районный суд и Детскую городскую больницу на улице Коминтерна.
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