Более 500 человек эвакуировали из больницы Нижнего Тагила из-за лжеминирования





– приводят слова одной из пациенток в информационной агентстве. «Сказали, что здание заминировали. Такой переполох начался, а на улице дождь. Больные легко одетые. Кто с сумками, кто на каталках, на креслах. Со всех отделений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле из-за ложного сообщения о минировании из двух корпусов больницы №1 в Дзержинском районе эвакуировали более 500 человек, в том числе персонал и пациенты медучреждения.По данным ИА «Все новости», 23 августа около 12.00 всех находящихся в больнице попросили срочно покинуть здание. Эвакуировали всех больных, включая лежачих. Те, кто находились под капельницами, пришлось дожидаться медсестер, чтобы те сняли катетеры, лишь после чего они могли покинуть больницу вместе с остальными.По данным издания, к больнице съехались все экстренные службы, в том числе взрывотехники со служебно-розыскными собаками, но в здании ничего опасного они не нашли.Позже в пресс-службе ДГБ заявили, что минирование было ложным. Также, по данным TagilCity.ru, сообщение о минировании поступали в Дзержинский районный суд и Детскую городскую больницу на улице Коминтерна.