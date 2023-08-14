Малолетнюю девочку сбила машина в одном из районов Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне в дорожно-транспортное происшествие во дворе родного дома попал несовершеннолетний ребёнок. Девочку сбила легковая машина.Дорожная авария с участием ребёнка произошла 22 августа в екатеринбургском жилом районе ЖБИ. По двору одного из домов на Сиреневом бульваре проезжал легковой автомобиль белого цвета. В какой-то момент на дорогу выбежала маленькая девочка. Водитель изначально не заметил её из-за припаркованных машин, но, увидев, среагировал молниеносно, ударив по тормозам. Впрочем, дистанция была слишком мала, поэтому наезда избежать не удалось. Ребёнка ударило бампером и унесло на пару метров.К счастью, девочка не пострадала. Она сумела самостоятельно подняться и вернуться на тротуар. Где тут же получила наставления от случайных прохожих не выбегать так резко на проезжую часть.Вместе с тем, хоть в данной ситуации виноват ребёнок, жители этого района отмечают в соцсетях (в частности, в ВК-группе «Район ЖБ»), что по двору часто машины ездят, не сбавляя скорости, поэтому повторные случаи вряд ли заставят себя ждать.