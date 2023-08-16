Курьер на самокате серьёзно пострадал в тройном ДТП в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие с тремя различными видами транспорта случилось сегодня в Екатеринбурге. Один из участников получил тяжёлые травмы.Тройная авария произошла днём, 23 августа, в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга. На перекрестке улиц Уральских Рабочих и 40-летия Октября мотоциклист сбил курьера, ехавшего с заказом на электросамокате. От внезапного удара самокат отбросило на автомобиль марки «Audi».Иномарка получила незначительные повреждения, находившиеся в ней люди не пострадали. Незначительно пострадал мотоциклист, у него очевидцы видели ссадины на лице. От более серьёзных последствий его уберёг шлем, который треснул при столкновении. Сильнее всего в аварии пострадал курьер на электросамокате. Для него к месту происшествия вызвана служба реанимации. О характере травм официальной информации нет, но имеются сведения, что мужчина получил повреждение глаза.