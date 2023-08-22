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В Нижнем Тагиле из-за аварии на НТМК кипятком затопило Восточное шоссе
Фото: TagilCity.ru
Сегодня, 23 августа, утром в Нижнем Тагиле кипятком залило Восточное шоссе. Как выяснилось позже, причиной затопления дороги стала авария на ЕВРАЗ НТМК.
По данным TagilCity.ru, из-за утреннего коллапса в городе встали трамваи между Дзержинским и остальными районами города. Эту сведения подтвердили в МУП «Тагильский трамвай».
В пресс-службе НТМК информацию об аварии на предприятии изданию также подтвердили, сообщив, что уже ведется подготовка к восстановительным работам.
По данным TagilCity.ru, из-за утреннего коллапса в городе встали трамваи между Дзержинским и остальными районами города. Эту сведения подтвердили в МУП «Тагильский трамвай».
В пресс-службе НТМК информацию об аварии на предприятии изданию также подтвердили, сообщив, что уже ведется подготовка к восстановительным работам.
«Ущерба экологии нет – водовод свежетехнической воды – прудовая вода. Никто не пострадал»,
– заявили в пресс-службе комбината
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