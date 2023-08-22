В Нижнем Тагиле из-за аварии на НТМК кипятком затопило Восточное шоссе





– заявили в пресс-службе комбината «Ущерба экологии нет – водовод свежетехнической воды – прудовая вода. Никто не пострадал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 23 августа, утром в Нижнем Тагиле кипятком залило Восточное шоссе. Как выяснилось позже, причиной затопления дороги стала авария на ЕВРАЗ НТМК.По данным TagilCity.ru, из-за утреннего коллапса в городе встали трамваи между Дзержинским и остальными районами города. Эту сведения подтвердили в МУП «Тагильский трамвай».В пресс-службе НТМК информацию об аварии на предприятии изданию также подтвердили, сообщив, что уже ведется подготовка к восстановительным работам.