В Нижнем Тагиле коммунальщики раскопали предмет похожий на мину





– приводят слова очевидца ИА «Все новости». «У дома на Металлургов, 14 рыли очередные трубы и нашли взрывное устройство. Весь дом эвакуировали, съехались все службы, еще час ждали саперов. Приехали, обследовали, нас запустили обратно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле во время земляных работ на Тагилстрое коммунальщики раскопали предмет, похожий на артиллерийскую мину.По данным информационного агентства, подозрительный предмет нашла ремонтная бригада в месте, где прокладывали горячее водоснабжение, напротив ДК НТМК. По предварительным данным, найденный предмет был минометным снарядом диаметром примерно 55 мм. Сообщается, что корпус не имел взрывателя, саперы увезли находку на утилизацию.