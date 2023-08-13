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В Нижнем Тагиле коммунальщики раскопали предмет похожий на мину
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле во время земляных работ на Тагилстрое коммунальщики раскопали предмет, похожий на артиллерийскую мину.
По данным информационного агентства, подозрительный предмет нашла ремонтная бригада в месте, где прокладывали горячее водоснабжение, напротив ДК НТМК. По предварительным данным, найденный предмет был минометным снарядом диаметром примерно 55 мм. Сообщается, что корпус не имел взрывателя, саперы увезли находку на утилизацию.
«У дома на Металлургов, 14 рыли очередные трубы и нашли взрывное устройство. Весь дом эвакуировали, съехались все службы, еще час ждали саперов. Приехали, обследовали, нас запустили обратно»,
– приводят слова очевидца ИА «Все новости».
По данным информационного агентства, подозрительный предмет нашла ремонтная бригада в месте, где прокладывали горячее водоснабжение, напротив ДК НТМК. По предварительным данным, найденный предмет был минометным снарядом диаметром примерно 55 мм. Сообщается, что корпус не имел взрывателя, саперы увезли находку на утилизацию.
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