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Охоту на придорожные столбы устроили водители в одном из районов Екатеринбурга
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга менее, чем за сутки, отмечены два ДТП с участием транспортных средств и... придорожных столбов.
Первая из таких аварий произошла воскресным вечером, 20 августа, на Эльмаше. Там следовавший по улице Шефской грузовик на полной скорости протаранил столб линии электропередач. Случилось это возле новой трамвайной остановки «Тепличная». Водитель тяжеленого автотранспорта не пострадал, а вот грузовику, как и столбу теперь необходим ремонт.
Вторая авария приключилась сегодня, 21 августа, на улице, идущей почти параллельно Шефской и делящей район на два микрорайона — Уралмаш и Эльмаш. То есть, на проспекте Космонавтов. По сообщению телеграм-канала «Уралмаш достоин!», легковой автомобиль иностранного производства врезался в столб, на котором закреплён светофор. Судя по распространяемому в интернете видеоролику, удар оказался таким сильным, что повредил что-то в регуляторе движения: зелёный, разрешающий для машин сигнал светофора мигает с ненормальной частотой. Таким образом, и в данном случае ремонтировать придётся не только разбитую иномарку.
Первая из таких аварий произошла воскресным вечером, 20 августа, на Эльмаше. Там следовавший по улице Шефской грузовик на полной скорости протаранил столб линии электропередач. Случилось это возле новой трамвайной остановки «Тепличная». Водитель тяжеленого автотранспорта не пострадал, а вот грузовику, как и столбу теперь необходим ремонт.
Вторая авария приключилась сегодня, 21 августа, на улице, идущей почти параллельно Шефской и делящей район на два микрорайона — Уралмаш и Эльмаш. То есть, на проспекте Космонавтов. По сообщению телеграм-канала «Уралмаш достоин!», легковой автомобиль иностранного производства врезался в столб, на котором закреплён светофор. Судя по распространяемому в интернете видеоролику, удар оказался таким сильным, что повредил что-то в регуляторе движения: зелёный, разрешающий для машин сигнал светофора мигает с ненормальной частотой. Таким образом, и в данном случае ремонтировать придётся не только разбитую иномарку.
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