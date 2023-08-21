В Казани при падении с 16-го этажа погибла екатеринбурженка

Фото: «Казань на максималках» / Telegram

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Казани погибла 27-летняя екатеринбурженка, выпав из окна 16-этого этажа. Друзья погибшей сообщили, что незадолго до трагедии соседи слышали крики из квартиры девушки.Об этом пишет «Е1». По данным портала, молодая екатеринбурженка жила и работала в Казани последние два года. Сейчас ее друзья собирают деньги на транспортировку тела в родной город и на похороны.В телеграм-канале «Казань на максималках», где опубликовали кадры с места инцидента, также сообщили со ссылкой на очевидцев, что девушка долго кричала перед тем, как выпала из окна.