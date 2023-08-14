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Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет сел в Казани
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Самолет «Аэрофлота», летевший из Екатеринбурга в Москву, сел в Казани. В российской столице закрыли все аэропорты, сообщают «РИА Новости».
По данным информационного агентства, когда самолет уже должен был идти на посадку, лайнер развернулся и пилот сообщил пассажиром о том, что в Москве закрыли все аэропорты.
В аэропорте «Внуково» агентству новостей заявили, что по независящим от аэропорта причинам были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В «Домодедово» также сообщили о введенных ограничениях «для обеспечения дополнительных мер безопасности». Известно, что часть рейсов перенаправили в другие авиагавани.
По данным информационного агентства, когда самолет уже должен был идти на посадку, лайнер развернулся и пилот сообщил пассажиром о том, что в Москве закрыли все аэропорты.
В аэропорте «Внуково» агентству новостей заявили, что по независящим от аэропорта причинам были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В «Домодедово» также сообщили о введенных ограничениях «для обеспечения дополнительных мер безопасности». Известно, что часть рейсов перенаправили в другие авиагавани.
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