В Свердловской области на Балтыме на девушку упало дерево





рассказала очевидица сообществу «Инцидент Екатеринбург». «Погода начала меняться, и береза упала на девушку, зацепив ветками при падении мужчину. У девушки множественные переломы, визуально ног»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшую субботу, 19 августа, в Свердловской области на территории базы «Лесная сказка» у озера «Балтым» на девушку, пришедшую отдохнуть к водоему, упало дерево, в результате чего она получила серьезные травмы.Представители базы отдыха, на территории которой произошел несчастный случай, информацию об инциденте подтвердили добавив, что их сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь на место происшествия и оказали содействие медикам.По их словам, гости, припарковавшиеся у загородного клуба «Мед», решили прогуляться до водоема через территорию базы «Лесная сказка». Когда они стали возвращаться, начался дождь и поднялся сильный ветер. Гости решили срезать путь через лес, где на них упало дерево.