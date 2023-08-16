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В Свердловской области на Балтыме на девушку упало дерево

09.53 Понедельник, 21 августа 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В минувшую субботу, 19 августа, в Свердловской области на территории базы «Лесная сказка» у озера «Балтым» на девушку, пришедшую отдохнуть к водоему, упало дерево, в результате чего она получила серьезные травмы.

«Погода начала меняться, и береза упала на девушку, зацепив ветками при падении мужчину. У девушки множественные переломы, визуально ног»,

рассказала очевидица сообществу «Инцидент Екатеринбург».


Представители базы отдыха, на территории которой произошел несчастный случай, информацию об инциденте подтвердили добавив, что их сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь на место происшествия и оказали содействие медикам.

По их словам, гости, припарковавшиеся у загородного клуба «Мед», решили прогуляться до водоема через территорию базы «Лесная сказка». Когда они стали возвращаться, начался дождь и поднялся сильный ветер. Гости решили срезать путь через лес, где на них упало дерево.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:41 В Свердловской области горят 111 гектаров леса
12:45 Екатеринбургские волонтеры ищут семьи, готовые срочно принять собак из отлова
11:29 Коммунальщики вывезли 135 тонн мусора после празднования юбилея Екатеринбурга
10:31 К 300-летию уральской столицы на Чкалова открыли обновленный парк
09:37 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве аспиранта из Габона
08:50 ФК «Урал» одержал выездную победу на «Балтикой» и стал лидером чемпионата России по футболу
17:32 В мэрии Екатеринбурга предупредили о переносе праздничного салюта
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13:41 В Свердловской области действуют семь лесных пожаров
12:56 Уральская столица и китайский город Чэнду стали городами-побратимами
12:23 Екатеринбургская прокуратура начала проверку после травмирования выходившей из автобуса пенсионерки
11:25 Свердловские госавтоинспекторы помогли заблудившимся грибникам
10:31 В Екатеринбурге водитель автобуса протащил по дороге зажатую в дверях пенсионерку
09:32 Прокуратура Нижнего Тагила обязала сократить сроки расселения трех аварийных домов
20:59 В двух ДТП на екатеринбургских улицах «поломались» мотоциклист и самокатчица
20:35 Аспирант УрФУ из республики Габон был убит в уличной драке
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