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В Свердловской области на Балтыме на девушку упало дерево
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В минувшую субботу, 19 августа, в Свердловской области на территории базы «Лесная сказка» у озера «Балтым» на девушку, пришедшую отдохнуть к водоему, упало дерево, в результате чего она получила серьезные травмы.
Представители базы отдыха, на территории которой произошел несчастный случай, информацию об инциденте подтвердили добавив, что их сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь на место происшествия и оказали содействие медикам.
По их словам, гости, припарковавшиеся у загородного клуба «Мед», решили прогуляться до водоема через территорию базы «Лесная сказка». Когда они стали возвращаться, начался дождь и поднялся сильный ветер. Гости решили срезать путь через лес, где на них упало дерево.
«Погода начала меняться, и береза упала на девушку, зацепив ветками при падении мужчину. У девушки множественные переломы, визуально ног»,
– рассказала очевидица сообществу «Инцидент Екатеринбург».
Представители базы отдыха, на территории которой произошел несчастный случай, информацию об инциденте подтвердили добавив, что их сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь на место происшествия и оказали содействие медикам.
По их словам, гости, припарковавшиеся у загородного клуба «Мед», решили прогуляться до водоема через территорию базы «Лесная сказка». Когда они стали возвращаться, начался дождь и поднялся сильный ветер. Гости решили срезать путь через лес, где на них упало дерево.
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