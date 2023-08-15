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В Екатеринбурге на Химмаше задержали подозреваемого в стрельбе с балкона
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим с балкона. Однако оружия, из которого задержанный мог стрелять, не нашли.
По данным портала Е1, инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшее воскресенье, 20 августа, во дворе дома по улице Инженерной. Местные жители сообщили в полицию о том, что некто открыл стрельбу по прохожим со своего балкона. Они также утверждали, что мужчина якобы ранил двоих.
Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции, однако оружия найти у него не смогли. Также сообщений о пострадавших правоохранителям не поступало.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции выясняют подробности и опрашивают очевидцев. Ситуация находится под контролем руководства городского управления МВД, заявили в пресс-группе полиции.
По данным портала Е1, инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшее воскресенье, 20 августа, во дворе дома по улице Инженерной. Местные жители сообщили в полицию о том, что некто открыл стрельбу по прохожим со своего балкона. Они также утверждали, что мужчина якобы ранил двоих.
Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции, однако оружия найти у него не смогли. Также сообщений о пострадавших правоохранителям не поступало.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции выясняют подробности и опрашивают очевидцев. Ситуация находится под контролем руководства городского управления МВД, заявили в пресс-группе полиции.
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