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В Анталье на 4,5 часа задержали рейс до уральской столицы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 20 августа, утром из Антальи в уральскую столицу не могли вылететь туристы. Их судно задержали из-за подозрений на техническую неисправность. В итоге отправление перенесли на 4,5 часа.
Самолет должен был вылететь сегодня в 04.30, но его не отпустили. Из-за этого пассажирам пришлось ждать, когда им заменят самолет, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на авиакомпанию Red Wings, ответственную за перелет.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что они оперативно в Анатлью отправили резервный самолет, на котором уральцы смогли вернуться домой.
Самолет должен был вылететь сегодня в 04.30, но его не отпустили. Из-за этого пассажирам пришлось ждать, когда им заменят самолет, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на авиакомпанию Red Wings, ответственную за перелет.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что они оперативно в Анатлью отправили резервный самолет, на котором уральцы смогли вернуться домой.
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Вылет из Екатеринбурга в Анталью вновь перенесли
13 августа 2023
13 августа 2023