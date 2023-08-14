В Анталье на 4,5 часа задержали рейс до уральской столицы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 20 августа, утром из Антальи в уральскую столицу не могли вылететь туристы. Их судно задержали из-за подозрений на техническую неисправность. В итоге отправление перенесли на 4,5 часа.Самолет должен был вылететь сегодня в 04.30, но его не отпустили. Из-за этого пассажирам пришлось ждать, когда им заменят самолет, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на авиакомпанию Red Wings, ответственную за перелет.В пресс-службе авиакомпании рассказали, что они оперативно в Анатлью отправили резервный самолет, на котором уральцы смогли вернуться домой.