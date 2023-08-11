На Режевском тракте из-за выскочившего на дорогу лося погиб водитель «ВАЗа»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 20 августа, около 06.30 на 68-м километре Режевского тракта произошло смертельное ДТП, которое спровоцировал лось, неожиданно выскочивший на проезжую часть.Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», в результате аварии погибли водитель «ВАЗа», сбивший дикое животное, и сам лось. Известно также, что «ВАЗ» также столкнулся с проезжавшей мимо иномаркой, после того как налетел на лесного зверя.В ГИБДД информацию о гибели водителя «ВАЗа» и лося подтвердили, добавив, что по факту аварии проводятся проверочные мероприятия.