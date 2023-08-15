В двух ДТП на екатеринбургских улицах «поломались» мотоциклист и самокатчица

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Печально заканчивается в Екатеринбурге рабочая неделя для любителей езды «с ветерком». Один за другим на улицах города пострадали мотоциклист и самокатчица.Одна из аварий произошла в Чкаловском административном районе города на улице Альпинистов. Примерно в 16:40 проезжавший здесь мотоциклист не выдержал нужное расстояние между своим «железным конём» и ехавшей впереди легковой машиной марки «Лада Веста». В итоге, мотоцикл въехал автомобилю «в зад» с печальными для беспечного ездока последствиями. У того сломаны ключица и кисть руки. Латать эти травмы мужчину увезли в городскую клиническую больницу №36.Второе ДТП имело место в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. На улице Татищева автомобиль «Мицубиси» поворачивал направо на зелёный сигнал светофора и допустил наезд на самокатчицу, которая ехала на запрещающий сигнал светофора, не спешившись, — сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». Пострадавшую с места происшествия отвезли туда же, куда и поломанного мотоциклиста — в ГКБ №36. Ей поставлен диагноз: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и гематома правого плеча.