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В двух ДТП на екатеринбургских улицах «поломались» мотоциклист и самокатчица
Фото: Вечерние Ведомости
Печально заканчивается в Екатеринбурге рабочая неделя для любителей езды «с ветерком». Один за другим на улицах города пострадали мотоциклист и самокатчица.
Одна из аварий произошла в Чкаловском административном районе города на улице Альпинистов. Примерно в 16:40 проезжавший здесь мотоциклист не выдержал нужное расстояние между своим «железным конём» и ехавшей впереди легковой машиной марки «Лада Веста». В итоге, мотоцикл въехал автомобилю «в зад» с печальными для беспечного ездока последствиями. У того сломаны ключица и кисть руки. Латать эти травмы мужчину увезли в городскую клиническую больницу №36.
Второе ДТП имело место в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. На улице Татищева автомобиль «Мицубиси» поворачивал направо на зелёный сигнал светофора и допустил наезд на самокатчицу, которая ехала на запрещающий сигнал светофора, не спешившись, — сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». Пострадавшую с места происшествия отвезли туда же, куда и поломанного мотоциклиста — в ГКБ №36. Ей поставлен диагноз: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и гематома правого плеча.
Одна из аварий произошла в Чкаловском административном районе города на улице Альпинистов. Примерно в 16:40 проезжавший здесь мотоциклист не выдержал нужное расстояние между своим «железным конём» и ехавшей впереди легковой машиной марки «Лада Веста». В итоге, мотоцикл въехал автомобилю «в зад» с печальными для беспечного ездока последствиями. У того сломаны ключица и кисть руки. Латать эти травмы мужчину увезли в городскую клиническую больницу №36.
Второе ДТП имело место в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. На улице Татищева автомобиль «Мицубиси» поворачивал направо на зелёный сигнал светофора и допустил наезд на самокатчицу, которая ехала на запрещающий сигнал светофора, не спешившись, — сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». Пострадавшую с места происшествия отвезли туда же, куда и поломанного мотоциклиста — в ГКБ №36. Ей поставлен диагноз: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и гематома правого плеча.
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