За пьяную езду жителя Пышминского района лишили транспортного средства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Автомобиль «ВАЗ-21074», принадлежавший жителю Пышминского района Свердловской области, был конфискован через суд. Причина — неоднократная езда на этой машине в состоянии алкогольного опьянения.Первый раз мужчину поймали пьяным за рулём в 2020 году. Тогда его судили по административному делу и наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав управления транспортными средствами на срок год и восемь месяцев. Не проняло! В начале декабря 2022 года этого же человека повторно задержали «под шафе» сотрудники ГИБДД. А поскольку пышминец ездил «навеселе» по улицам Камышлова, то и судил его Камышловский суд.На сей раз, в виду рецидива, судья оказался строже. Признанного виновным 36-летнего мужчину он решил лишить машины, что юридически позволил пункт «д» части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, права управлять транспортным средством его лишили на три года, а заодно обязали 260 часов потрудиться на пользу государства. Приговор вступил в законную силу, — сообщает прокуратура Свердловской области.