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Пенсионерка ушла в лес в Верхней Пышме и пропала
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Каменный Ключи в Верхней Пышме пропала 75-летняя Зинаида Васильевна Коренькова (Шлёнкина). Она ушла в лес 16 августа и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 160 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы с проседью.
На момент пропажи пенсионерка была одета в светло-фиолетовую куртку, белую футболку, темно-синие штаны и черные резиновые сапоги.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Зинаиды Кореньковой, просят сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 160 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы с проседью.
На момент пропажи пенсионерка была одета в светло-фиолетовую куртку, белую футболку, темно-синие штаны и черные резиновые сапоги.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Зинаиды Кореньковой, просят сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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