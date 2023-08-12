Пенсионерка ушла в лес в Верхней Пышме и пропала

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Каменный Ключи в Верхней Пышме пропала 75-летняя Зинаида Васильевна Коренькова (Шлёнкина). Она ушла в лес 16 августа и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 160 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы с проседью.На момент пропажи пенсионерка была одета в светло-фиолетовую куртку, белую футболку, темно-синие штаны и черные резиновые сапоги.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Зинаиды Кореньковой, просят сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.