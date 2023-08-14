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В свердловском селе на площади 750 «квадратов» горело сено
Фото: Вечерние ведомости (архивный снимок)
В селе Яр Талицкого городского округа вечером 17 августа произошел сильный пожар. Горели тюки сена.
Сообщение о возгорании поступило в 20.21. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 750 квадратных метров.
На место происшествия прибыли девять огнеборцев на четырех спецмашинах. Пожар потушили в 22.48. На проливку ушел еще примерно час.
Сообщение о возгорании поступило в 20.21. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 750 квадратных метров.
На место происшествия прибыли девять огнеборцев на четырех спецмашинах. Пожар потушили в 22.48. На проливку ушел еще примерно час.
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