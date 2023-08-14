В свердловском селе на площади 750 «квадратов» горело сено

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В селе Яр Талицкого городского округа вечером 17 августа произошел сильный пожар. Горели тюки сена.Сообщение о возгорании поступило в 20.21. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 750 квадратных метров.На место происшествия прибыли девять огнеборцев на четырех спецмашинах. Пожар потушили в 22.48. На проливку ушел еще примерно час.