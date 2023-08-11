Лишённого прав водителя вместе с ребёнком отправили в суд в Берёзовском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Берёзовском в среду, 16 августа, сотрудники Госавтоинспекции высадили мужчину с малолетним ребёнком из принадлежащей ему машины. И нет, это не новость из разряда «о полицейском произволе». Дело в том, что ранее березовчанина лишили водительских прав, но он всё равно сел за руль, чтобы вместе с сынишкой доехать до работы.На работу нарушитель не попал, зато попал в суд. Там ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Судья при этом руководствовался административными материалами по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ, которые составили госинспекторы. И можно считать, что мужчина легко отделался, ведь данная статья, определяющая наказания за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, позволяла отправить его под административный арест.Как сообщает ВК-сообщество «Екатеринбург-Серов (онлайн)», за руль мужчину в тот день больше не пустили. Ключи от авто и ребёнка передали жене оштрафованного.