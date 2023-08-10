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Легковушка попала под трамвай на окраине Уралмаша
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сегодня днём, 17 августа в Екатеринбурге произошла дорожная авария с участием трамвая и легкового автомобиля. ДТП случилось на улице Бакинских комиссаров, неподалёку от Белой башни и одноимённого автосалона.
Именно к автосалону «Белая башня» торопился водитель легковушки, да так, что не стал пропускать трамвай. Вагоновожатый трамвая, по свидетельству очевидцев, заметил опасный манёвр автомобиля и посигналил, но столкновение всё равно произошло. Удар получился сильным и машину проволокло по рельсам ещё несколько метров, — пишет интернет-ресурс «Уралмаш-Эльмаш.РФ».
Теперь ремонту подлежат оба средства передвижения — и персональное, и общественное. Машина, разумеется, при ударе пострадала сильнее. Из-за характера и последствий столкновений водителю даже пришлось покидать свой помятый «болид» через пассажирскую дверь и не без посторонней помощи.
Именно к автосалону «Белая башня» торопился водитель легковушки, да так, что не стал пропускать трамвай. Вагоновожатый трамвая, по свидетельству очевидцев, заметил опасный манёвр автомобиля и посигналил, но столкновение всё равно произошло. Удар получился сильным и машину проволокло по рельсам ещё несколько метров, — пишет интернет-ресурс «Уралмаш-Эльмаш.РФ».
Теперь ремонту подлежат оба средства передвижения — и персональное, и общественное. Машина, разумеется, при ударе пострадала сильнее. Из-за характера и последствий столкновений водителю даже пришлось покидать свой помятый «болид» через пассажирскую дверь и не без посторонней помощи.
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