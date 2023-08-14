Сотрудник МЧС спас двух человек, тонувших в реке Ляля





– добавили в ведомстве. «В Главном управлении МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о награждении Дмитрия Паршутова за спасение людей на воде»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Новой Ляле сотрудник МЧС спас двух человек, которые чуть не утонули в реке Ляля. Инцидент произошел еще 13 августа.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, старший прапорщик 16-й пожарно-спасательной части Дмитрий Паршутов проводил профилактический рейд на акватории реки на лодке «Казанка». После патрулирования он заметил, как с берега группа людей машет руками, пытаясь привлечь внимание. Приблизившись, спасатель заметил, что два человека отплыли далеко от берега и начали тонуть.Дмитрий кинул жилет одному человеку, который держался на воде самостоятельно. Затем он бросился в воду и достал второго человека, который уже уходил на дно. Спасенных Дмитрий вытащил на лодку, удостоверился, что их жизни ничего не угрожает, и доставил их на берег. Спасатель предложил вызвать скорую медицинскую помощь, но спасенные отказались.