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Площадь лесных пожаров в Свердловской области продолжает увеличиваться
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась в полтора раза – с 60 гектаров до 92 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действует семь природных пожаров на площади 92 гектаров. Вчера было известно о девяти возгораниях площадью 60 гектаров.
Всего в России зафиксировано 112 лесных пожаров на площади 207 872 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действует семь природных пожаров на площади 92 гектаров. Вчера было известно о девяти возгораниях площадью 60 гектаров.
Всего в России зафиксировано 112 лесных пожаров на площади 207 872 гектаров.
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