Площадь лесных пожаров в Свердловской области продолжает увеличиваться

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась в полтора раза – с 60 гектаров до 92 гектаров.По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действует семь природных пожаров на площади 92 гектаров. Вчера было известно о девяти возгораниях площадью 60 гектаров.Всего в России зафиксировано 112 лесных пожаров на площади 207 872 гектаров.