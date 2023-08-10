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В Первоуральске мальчик сбежал из детского сада во время прогулки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Первоуральске четырехлетний мальчик ушел из детского сада во время прогулки. Следственный комитет проводит проверку.
Инцидент произошел 15 августа. В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что сотрудники детского сада не заметили отсутствие четырехлетнего мальчика, ускользнувшего во время прогулки. Спустя некоторое время ребенка удалось найти в районе проезжей части, где он чуть не попал под машину. Мальчика вернули обратно в детский сад.
Следственный отдел по Первоуральску организовал процессуальную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Также проверку проводит прокуратура.
Инцидент произошел 15 августа. В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что сотрудники детского сада не заметили отсутствие четырехлетнего мальчика, ускользнувшего во время прогулки. Спустя некоторое время ребенка удалось найти в районе проезжей части, где он чуть не попал под машину. Мальчика вернули обратно в детский сад.
Следственный отдел по Первоуральску организовал процессуальную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Также проверку проводит прокуратура.
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