Автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Renault Sandero сбил 13-летнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло на улице Энтузиастов днем 16 августа.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, водитель Renault Sandero ехал по улице Старых Большевиков со стороны Лобкова в сторону Энтузиастов и при повороте направо на зеленый свет сбил велосипедиста, пересекающего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, не спешившись.В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик. Его доставили в детскую больницу с различными травмами.За рулем иномарки находился 28-летний молодой человек со стажем вождения 10 лет. Он пояснил, что при повороте направо не заметил велосипедиста, который выехал на регулируемый пешеходный переход. Водитель предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.