Малолетний пассажир пострадал в ДТП на Свердловском шоссе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Что ни день, то на дорогах Свердловской области получают травмы в ДТП малолетние дети. На сей раз это случилось с шестилетним малышом, когда иномарка, в которой его перевозили, столкнулась с другим легковым автомобилем.Дорожная авария произошла сегодня, 15 августа, в районе торгово-развлекательного центра «Depo» на Свердловском шоссе. Примерно в полдень поворачивавший к ТРЦ автомобиль марки «Nissan March» на разрешающий сигнал светофора. Женщина, сидевшая за рулём иномарки, не заметила приближающуюся машину марки «Mazda», которая была скрыта от её обзора другим транспортом. Две иномарки столкнулись.В аварии пострадал шестилетний внук владелицы «Ниссана». В ТРЦ женщина ехала как раз для того, чтобы мальчик развлёкся там на аттракционах. Вместо этого малыш попал в больницу.Сотрудники ГИБДД пытаются установить степень вины в аварии каждого из водителей. Для этого в частности, ими просматриваются записи видеонаблюдения с камер, объективы которых направлены в сторону шоссе, — сообщает ВК-сообщество «Нижний Тагил».