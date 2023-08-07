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В лесу в Свердловской области пропал пенсионер с возможной потерей памяти

17.23 Среда, 16 августа 2023
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Чернушка в Верхней Салде пропал 68-летний Валерий Константинович Синёв. Он ушел в лес 3 августа и до сих пор не вернулся. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы.

В день пропажи он был одет в куртку цвета хаки с оранжевыми вставками, серую футболку, темно-синие штаны с белыми полосками, черные полусапоги со вставками болотного цвета и кепку болотного цвета.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерия Синёва, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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